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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:51

Türk mühendisler geliştirdi! Çevre dostu elektrikli otobüsler Almanya'da sergilendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de BUS2BUS fuarına katılan Türk otobüs üreticileri, çevre dostu vizyonu kapsamında geliştirdikleri son model elektrikli otobüslerini tanıttı.

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