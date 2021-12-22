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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:18

Türk mühendis yaptı! Havadaki nemi elektriğe dönüştürecek

Makine mühendisi Hasan Ayartürk tarafından geliştirilen ve havadaki nem değişimi sırasında açığa çıkan enerjiyi, elektrik enerjisine çevirme prensibiyle çalışan cihaz uluslararası patentle tescillendi.

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