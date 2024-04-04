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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 13:38

Türk hekimler dünya literatürüne girdi! yapılan operasyonlar uluslararası bilimsel dergide kabul gördü

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi hekimlerinden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin başkanlığındaki ekibin Türk hekimler tarafından, göz çukurundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı dünya literatürüne girdi.

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