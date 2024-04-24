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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:12

Türk güvenlik robotları ABD'de! Türk savunma sanayisi dünyayı sarsmaya devam ediyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözetleme ve bomba imha robotları, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde düzenlenen XPONENTIA 2024 fuarında tanıtıldı.

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