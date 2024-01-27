Türk firması uzay çöplerinin geri dönüştürecek! Proje hazırlandı

Dünya yörüngesinde uydular ve uzay araçları için çarpışma riski oluşturan, kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden arta kalan parçaların temizlenmesi için harekete geçen uzay araştırmaları şirketi, proje geliştirdi.

Şirket olarak daha önce ilk dijital uzay para tasarımına da imza attıklarını belirten Günal, "Bu sefer de uzay çöplerinin ve aktif olmayan uyduların temizlenmesi için proje hazırladık. Uzayda alçak yörüngede kurulacak, tamamen robotik sistemlerle işletilecek 'Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'ni tasarladık." dedi.

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Projenin, uzay alanında önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Günal, şöyle devam etti:





"Uzay alanında dünyada bir ilke imza attık. Uzay çöplerinin temizlenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in getirmiş olduğu zorunluluk çerçevesinde bütün dünya bu çöpleri temizlemek için farklı bilimsel çözüm yolları ararken biz Türkiye'den bu alanda inovatif, yenilikçi ve başı çeken bir projeye imzamızı attık: Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'nin uzayda gerçekleştirilmesi projesi. Bu projemizi yerli ve yabancı iş birliktelikleriyle yürütmek için gerekli adımları atarak iş birlikteliklerimizi tesis ettik. Mart ayında Türkiye'den çıkaracağımız bu projemizi bütün dünyaya duyurmak üzere uluslararası bir uzay kongresinde tüm dünyaya ve yatırımcılara açacağız."