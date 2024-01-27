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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:14

Türk firması uzay çöplerinin geri dönüştürecek! Proje hazırlandı

Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, uzay boşluğundaki çöplerin geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

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