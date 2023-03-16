  • $18,9918
  • 20,1699
  • 1170.44
  • 5121.57

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:27

Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarına çıkarma yaptı

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜRKSAT ve PROFEN, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2023'e katıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.