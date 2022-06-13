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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:53

Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor! İşte özellikleri

Mavi vatanın güvenliğinde görev alan deniz platformları, milli olarak geliştirilen elektro-optik sistemlerle görüş sağlıyor.

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