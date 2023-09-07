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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 12:37

Türk Bilimsel Araştırma Seferi yabancı bilim insanlarına laboratuvar oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi bu yıl ilk defa yabancı bilim insanlarını misafir etti.

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