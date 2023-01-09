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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 16:53

Türk bilim insanlarından çığır açacak buluş! İlk kez kullanılacak

Malatya ve İzmir'de görev yapan 10 bilim insanı FMF hastalığı tanısı için yeni bir teknolojik ürün geliştirdi. Geliştirilen yöntemle hastalığın tanısı 30 dakikada belirlenecek.

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