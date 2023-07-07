  • $26,0389
  • 28,3762
  • 1604.64
  • 6185.16

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 13:28

Türk bilim insanları yeni bir parazit türü keşfetti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydoğdu ve ekibi tarafından Misi Çayı olarak da bilinen Nilüfer Çayı'nda yeni bir helmint parazit türü (insan ve hayvanları konak olarak belirleyen ve onlar üzerinden beslenen canlılar) keşfedilerek bilim literatürüne kazandırıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.