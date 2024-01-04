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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 13:29

Türk bilim insanları üretti! Koronavirüse karşı hazırlanacak ilaç için antikor geliştirildi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenleri, Çin ortaklığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak ilaç üretimine ilişkin antikor geliştirdi.

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