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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:26

Türk bilim insanları geliştirdi! Denedikleri fare kadavralarında başarılı sonuçlar alındı

Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılan kadavraların çok az maliyetle daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayan teknik geliştirildi.

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