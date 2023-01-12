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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:11

Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı! Zonguldak'ta heyecanlandıran keşif

Türk bilim insanları, Zonguldak'ta yeni bir yangıç (gammarus) türünü dünya literatürüne kazandırdı.

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