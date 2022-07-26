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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 14:58

Türk bilim insanları araştırma seferini tamamladı! Deniz buzlarını ve buzulları gözlemlediler

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne çıkan bilim heyeti 22 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü.

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