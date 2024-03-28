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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 13:02

Türk bilim insanı geliştirdi! 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Özcan Erel'in geliştirdiği, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli araştırma kiti, dünyanın 20'den fazla ülkesine ihraç ediliyor.

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