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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 17:16

Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi! Uzayda tarım çalışmalarına yön verecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyini oluşturan tuz stresine maruz bırakılan bitkilerle ilgili deney, gelecekte Ay ve Mars'ta kurulabilecek koloniler için tarımsal çalışmalara ışık tutacak.

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