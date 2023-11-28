Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Bilim kurgu filmlerinden sahnelere benzeyen ve insan gözüyle görülmesi imkansız olan kareleri teknolojik ekipmanlar ile fotoğraflayan astrofotoğrafçılar, eşsiz kareler ortaya çıkartıyor.

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ÖZEL EKİPMAN VE FİLTRELER KULLANILDI





Bu yıl 15'ncisi düzenlenen "Yılın Astronomi Fotoğrafları Yarışması"nın Güneş kategorisi diğerlerine oranla daha zor bir kategori olarak biliniyor. 64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf ile başvurulan yarışma en prestijli astronomi fotoğrafçı yarışması olma özelliğine sahip.

Ergün'ün çektiği ve 3'üncülük almaya hak kazanan fotoğrafında büyük bir Güneş patlaması yer alıyor. 500 milimetre lensle çekilen fotoğraf için özel ekipmanlar ve fitreler kullanıldı.