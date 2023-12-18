  • $29,0517
  • 31,7356
  • 1888.64
  • 7855.3

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 14:27

Türk araştırmacılar geliştirdi! Ekranlar 'nanokristallerle' yüksek görüntü kalitesine kavuşacak

ODTÜ'lü bilim insanları, zengin renk ve görüntü kalitesine sahip yeni nesil dijital ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için 'inorganik nanokristal' tabanlı malzemeler üretiyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.