Tüm dünyada kullanıma sunuldu! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

WhatsApp'ta, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliği tüm dünyada kullanım sunuldu.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.
Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.
Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.
Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.
Android ve iOS kullanıcılarının küçük dosyaları aktarabilmesine veya unutulmaması gereken notları kaydetmesine imkân tanıyan kendine mesaj gönderme özelliği, Telegram gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor.