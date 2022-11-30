Tüm dünyada kullanıma sunuldu! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

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WhatsApp'ta, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliği tüm dünyada kullanım sunuldu.

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

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Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

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Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor.

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Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

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Android ve iOS kullanıcılarının küçük dosyaları aktarabilmesine veya unutulmaması gereken notları kaydetmesine imkân tanıyan kendine mesaj gönderme özelliği, Telegram gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor.