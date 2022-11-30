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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:54

Tüm dünyada kullanıma sunuldu! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcılar artık kendilerine mesaj gönderebilecek. Bir süre önce bazı kullanıcılara gelen güncelleme şimdi tüm kullanıcılara sunuldu.

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