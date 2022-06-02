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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:06

TSK'nın 'vurucu güçleri' yeni teknolojiye kavuşuyor

Tank, tank kurtarıcı, zırhlı personel taşıyıcı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki paletli araçlar, Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yeni teknolojiyle donatılıyor.

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