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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 11:38

TSK'nın savaş uçaklarına mühimmat 'Seyit Onbaşı' ile yükleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli ve milli imkanlarla üretilen 'Seyit Onbaşı' bomba yükleme aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki savaş uçaklarının bomba yükünü taşıyor.

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