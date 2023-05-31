TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Diyarbakır'a geldi

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Merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte düzenlenen etkinlikte katılımcılar, deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan simülatörlerle karting deneyimi yaşadı.

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Pedagog ve canlı maskot eşliğinde aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrencilere kitap ve balon da dağıtıldı.

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Simülatör ile kartinge katılan çocuklardan 9 yaşındaki Süleyman Enes Gezer, gazetecilere, etkinliği çok beğendiğini belirterek, böyle bir deneyim yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

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8 yaşındaki Maviş Ela Gezen de çeşitli oyunlar oynadıklarını, güzel bir etkinlik yaptıklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

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Yaklaşık 1,5 ay boyunca depremden etkilenen illerde çocuklarla buluşması planlanan "Mobil Eğitim Simülatörü", Diyarbakır'ın adından Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'ı ziyaret edecek.

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