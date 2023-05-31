  • $20,7136
  • 22,2658
  • 1306.88
  • 4969.36

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:24

TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Diyarbakır'a geldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen 'Mobil Eğitim Simülatörü' Diyarbakır'a geldi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.