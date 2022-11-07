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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 11:29

Topraksız tarımla daha kaliteli ürün için geliştirdi! 'Güneşi taklit eden teknoloji'

Topraksız tarım sistemleri konusunda araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapan elektrik elektronik yüksek mühendisi Mert Kalaycı, daha az su kullanarak daha kaliteli ürünler yetiştirebilmek için 'güneşin hareketini taklit eden aydınlatma sistemi' geliştirdi.

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