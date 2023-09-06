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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 10:32

Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü! Devam eden çalışmalar görüntülendi

Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde geçen ay 1965 adet T10X model akıllı cihazın kullanıcılarıyla buluşturularak rekora ulaşılmasının ardından üretim bantları ve kalite kontrol aşamalarında çalışmalar vardiya sayısının artmasıyla hızla sürüyor.

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