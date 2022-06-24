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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 14:26

Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım! Temmuz ayı sonunda başlayacak

Togg'un deneme üretiminin, inşaatı ve üretim bantları tamamlanmak üzere olan Gemlik Tesisleri'nde temmuz ayı sonunda başlaması bekleniyor.

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