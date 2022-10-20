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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:08

Togg'dan yeni adım! Menzil endişesi ortadan kalkacak

Trugo markasıyla Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlarla dünyada elektrikli şarj çözümleri alanında lider olmayı hedefleyen Shell, stratejik iş birliği yaptı.

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