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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 11:52

TOGG'da önemli gelişme! Üretim hatları için robotik üretim entegrason çalışmaları başlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar son hızla devam ediyor. Üretim hatları için robotik üretim entegrason çalışmalarına da başlandı.

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