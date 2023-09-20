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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:01

Togg vites yükseltti! Ek personel alımı başladı

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) vites büyüttü. Kuruluşundan bu yana tek vardiya olarak üretim yapan Gemlik'teki fabrikada üretim çift vardiya olarak yapılmaya başlandı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte günlük 160 araç olan üretim sayısının da ekim ayı ile birlikte 280 araç olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

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