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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:23

TOGG İstanbul'da görücüye çıktı! Yerli otomobile, vatandaşlardan yoğun ilgi var

TOGG'un sedan modeli İstanbul'daki bir AVM'de sergilenmeye başladı. Yerli otomobile, vatandaşlardan yoğun ilgi var.

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