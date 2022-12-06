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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 16:32

TOGG İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı! Yolcular tarafından büyük ilgi gördü

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Arındırılmış salonda sergilenen otomobil yerli ve yabancı yolcular tarafından büyük ilgi gördü.

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