  • $18,6072
  • 18,5154
  • 1021.4
  • 4424.81

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:12

Togg ilk deneyim merkezini İstanbul'da açtı! İşte detaylar

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezinin ilkini İstanbul'a açtı. Vatandaş deneyim merkezleri sayesinde Togg'u daha yakından görebileceği gibi, merak ettiği dijital özellerini de inceleyebilecek. İşte detaylar…

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.