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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:22

Togg Gemlik tesisi açılışa hazır! İşte tüm detaylar

Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak. Üretimin yapılacağı tesisin son hali drone ile görüntülendi. Bakan Varank şirketin 2023 üretim hedefinin 17-18 bin araç olduğunu söyledi. 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planırken araçlarda kullanılacak renk ve isimleri ortaya çıktı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

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