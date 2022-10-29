Togg Gemlik tesisi açılışa hazır! İşte tüm detaylar

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Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü yarın açılıyor.

Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

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Togg'un üretiminin yapılacağı tesisin son hali ise drone'la havadan görüntülendi.

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Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

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Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.

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Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.

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RENKLER VE İSİMLERİ TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi,

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Beyaz-Pamukkale beyazı,

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Mavi - Gemlik mavisi olarak adlandırılacak.

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Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.

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Satış anlamında da hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi" dedi.

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2030'A KADAR 1 MİLYON ADET ÜRETİM PLANLANIYOR Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

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SUV'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir netlik yok. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geçtiğimiz hafta konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Varank, fiyat bilgisi olarak da "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi.

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Togg'un C segment SUV benzinli ve dizel araçlara rekabet edebilecek fiyatlardan satılacağını söyleyen Varank, "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gireceğini açıklayan Varank fabrikanın 2025 yılına kadar tam kapasite çalışacağını da söyledi.

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DÜŞÜK ÖTV DİLİMİNDE OLACAK

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de" dedi. Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

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İKİ VERSİYONLA ÇIKACAK Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş SUV araç iki versiyona sahip olacak. Togg SUV, 200 ve 400 beygir güçte, 300 ve 500 kilometre menzilli iki versiyonla çıkacak. 200 beygirlik versiyon 7,6 saniyede, 400 beygirlik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100'e ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecek. Karakaş, ilk modelin 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacağını belirtti. 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV, ardından da C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Son olarak C-MPV satışa sunulacak.

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KİLOMETRE TAŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat bulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı. Daha sonra şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

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Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı. Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

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"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

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TASARIMLAR TESCİLLENDİ, FABRİKA İNŞAATINA BAŞLANDI

Togg'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart 2020'de halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı. ÇED olumlu raporunun ardından, Togg'un faaliyetlerini daha da hızlandıracak yatırım teşvik belgesi de alındı.

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Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından Togg adına tescillendi. Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

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Togg Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin, yoluna Togg markasıyla devam edeceğini açıkladı. Avrupa Birliği ve Çin'den sonra Togg tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da Togg'un C-SUV ve sedan tasarımlarını Togg adına tescil etti.

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Togg, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde Togg Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Şubat ayında tesisin boyahane, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı. Togg, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da kullanıcı araştırmaları yaparak küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirmek üzere Avrupa ofisini açtı. Gerçekleştirilen sermaye artırımıyla Togg, 996 milyon 774 bin lira ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, şirketteki ortaklık payları da değişti.

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Sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin Togg'daki hisseleri, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde nominal bedelden mevcut ortaklarca satın alındı. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Vestel Elektronik'in hisseleri yüzde 19'dan yüzde 23'e, TOBB'un yüzde 5 olan hissesi ise yüzde 8'e yükseldi. Haziranda, Togg teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

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Togg ile Farasis ortaklığında, eylül ayında otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile de şirket sermayesi 2 milyar 643 bin 774 bin liraya yükseltildi.

YENİ LOGO BELİRLENDİ Togg'un yeni logosu, 18 Aralık 2021'de tanıtıldı. Logonun tasarımındaki iki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgelediği, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığı belirtildi.

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"CES'İN EN İYİ 20 MARKASI"NDAN BİRİ Togg ocak ayında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yerini aldı. Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti.

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Nisan ayında Gemlik tesisinde ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak, yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

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Kilit aşamalardan biri daha tamamlanarak, Gemlik'te parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi.

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Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. Siro, ağustos ayında elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığı Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

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Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'teki Togg üretim üssünde üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

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Eylülde Togg'un, mart ayında İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite merkezde testleri yapıldı.

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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

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