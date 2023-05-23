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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 14:55

Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine tanıtıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, üretildiği Bursa'da faaliyet gösteren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşturuldu.

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