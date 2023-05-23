Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine tanıtıldı

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"Gemlik" rengi Togg'la okula gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ellerinde Türk bayrağı bulunan öğrenciler tarafından karşılandı.

Okulun bahçesinde aracı inceleyen öğretmen ve öğrenciler, Togg ile fotoğraf çektirdi. Aktaş, daha sonra okulda eğitim gören 4 lise öğrencisiyle okulun etrafında Togg'la tur attı.

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Alinur Aktaş, gazetecilere, yerli ve milli otomobil Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu söyledi. Bu lisenin de Bursa'nın ve ülkenin önemli meslek liselerinden olduğunu belirten Aktaş, "Geçen hafta okulda gerçekleştirilen Otofest etkinliğine gelmiştik. Çok güzel bir organizasyonda çocuklarımızın heyecanına bizatihi şahit oldum. Öğrenciler, özellikle Togg'u beklediklerini bana ifade ettiler. Pazartesi, salı günü aracımızın geleceğini ve ilk olarak da buraya getireceğimi ifade ettim. Büyükşehir Belediyemizin satın aldığı, 16 BBB 016 plakasıyla yollara çıkan Togg'u evlatlarımızla buluşturduk." dedi.

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Lisede öğrenim gören gençlerin, gelecekte otomotiv firmalarında önemli görevler üstleneceğini dile getiren Aktaş, onların Togg'la buluşmasına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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"Yerli ve milli gururumuz gerçekten çok güzel"

Okul Müdürü Metin Sezer ise sanayi ve teknoloji şehri Bursa'da Togg'un üretilmesiyle kentin daha önemli hale geldiğini vurguladı. Geleceğin Togg'larını üretmek adına teknik anlamda desteklerin yanı sıra fabrikada çalışacak nitelikli insan gücünü yetiştirme çabasında olduklarını kaydeden Sezer, "Ülkemize hayırlı olsun. Otomotiv lisesi demek, otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştiren okul anlamına geliyor. Yerli ve milli ve Bursalı olan Togg'u okulumuzda karşılamak bizi ayrı bir heyecanlandırdı, çocuklarımız daha bir motive etti." ifadelerini kullandı.

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Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Zümral Türe, yerli ve milli otomobil Togg'u okulunda gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "Togg'u yakından inceledik. Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız. Bunu tecrübe ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Aktaş'ın kullandığı Togg aracını deneyimleyen 11'inci sınıf öğrencisi Nisanur Uysal da bu imkanı kendilerine sağladıkları için Aktaş'a teşekkür ederek, "Tur çok güzeldi. Araçla hız da yaptık. Aracın özelliklerini gösterdi. Uzun bir tur oldu. Bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli gururumuz gerçekten çok güzel. İnşallah hepimize nasip olur." diye konuştu.