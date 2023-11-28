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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:29

THK Üniversitesi! Havacılık sektörünün gözdesi uçak bakım teknisyenlerini yetiştiriyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programında, sivil havacılık sektörü ve savunma sanayi alanında donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak için nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetiştiriliyor.

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