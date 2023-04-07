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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 10:19

Tesla'da veri skandalı iddiası! Müşterilerin mahrem görüntüleri paylaşıldı

Reuters'ın eski Tesla çalışanlarıyla yaptığı röportajda, elektrikli araçlardaki kameralar aracılığıyla müşterilerin mahrem görüntülerine erişilebildiği ve bunun çalışanlar arasındaki sohbet gruplarında paylaşıldığı iddia edildi.

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