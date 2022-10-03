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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 11:15

Tesla süper bilgisayarını tanıttı! Harcadığı elektrikle dudak uçuklattı

Tesla yalnızca elektrik otomobil üreticisi değil. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

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