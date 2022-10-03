Tesla süper bilgisayarını tanıttı! Harcadığı elektrikle dudak uçuklattı

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Bu kapsamda her yıl düzenlediği AI Day etkinliğinde heyecan verici yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu kapsamda Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte şirket "Optimus" adlı insansı robotun yanında "Dojo" adlı süper bilgisayarını da tanıttı.



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Tesla halihazırda dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birine sahip. Ancak bu bilgisayar NVIDIA GPU'larını kullanıyor.



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Tesla, yeni süper bilgisayarı Dojo'da ise altyapıyı tamamen kendi üretimi olan GPU ve CPU'larla oluşturdu.



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Tesla, yeni süper bilgisayarı Dojo'da ise altyapıyı tamamen kendi üretimi olan GPU ve CPU'larla oluşturdu.

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Tesla, 6 GPU'nun yapacağını tek bir Dojo işlemcisinin yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca yeni bilgisayar sayesinde maliyetlerin de düşeceği ifade edildi.

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Dojo kabinindeki bir rafta bulunan Dojo işlemci grubu, tam yüklü süper bilgisayarın 3 ila 4 rafına bedel.

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Otomobil üreticisi, şimdi birkaç kabini bir araya getirmek için gereken altyapıyı geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor.

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Testler başarıyla tamamlandığında yeni süper bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında kullanılacak.

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Ek olarak araçlardan gelen video veriler analiz edilecek ve tam otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi kullanılacak.

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Tesla'nın Dojo Baş Sistem Mühendisi Bill Chang süper bilgisayarın harcadığı elektrik miktarı ile ilgili şunları söyledi:

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Bu yılın başlarında, güç ve soğutma altyapımız için trafo merkezimizi açmadan tam yükte testlere başladık. Yetkililer tarafından uyarılana kadar 2 MW'ın üzerine çıkmayı başardık.