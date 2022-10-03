Tesla süper bilgisayarını tanıttı! Harcadığı elektrikle dudak uçuklattı

Bu kapsamda her yıl düzenlediği AI Day etkinliğinde heyecan verici yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu kapsamda Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte şirket "Optimus" adlı insansı robotun yanında "Dojo" adlı süper bilgisayarını da tanıttı.
Tesla halihazırda dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birine sahip. Ancak bu bilgisayar NVIDIA GPU'larını kullanıyor.
Tesla, yeni süper bilgisayarı Dojo'da ise altyapıyı tamamen kendi üretimi olan GPU ve CPU'larla oluşturdu.
Tesla, yeni süper bilgisayarı Dojo'da ise altyapıyı tamamen kendi üretimi olan GPU ve CPU'larla oluşturdu.
Tesla, 6 GPU'nun yapacağını tek bir Dojo işlemcisinin yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca yeni bilgisayar sayesinde maliyetlerin de düşeceği ifade edildi.
Dojo kabinindeki bir rafta bulunan Dojo işlemci grubu, tam yüklü süper bilgisayarın 3 ila 4 rafına bedel.
Otomobil üreticisi, şimdi birkaç kabini bir araya getirmek için gereken altyapıyı geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor.
Testler başarıyla tamamlandığında yeni süper bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında kullanılacak.
Ek olarak araçlardan gelen video veriler analiz edilecek ve tam otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi kullanılacak.
Tesla'nın Dojo Baş Sistem Mühendisi Bill Chang süper bilgisayarın harcadığı elektrik miktarı ile ilgili şunları söyledi:
Bu yılın başlarında, güç ve soğutma altyapımız için trafo merkezimizi açmadan tam yükte testlere başladık. Yetkililer tarafından uyarılana kadar 2 MW'ın üzerine çıkmayı başardık.