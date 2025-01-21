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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 13:00 |

Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Uçağa binerken dikkat!

Uçaklarda yapılan 'Telefonunuzu kapatın ya da uçak moduna alın' anonsuna tüm yolcular şahit olmuştur. Peki bu uyarı neden yapılıyor, telefonunuz uçak moduna alınmazsa ne olur? İşte detaylar...

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