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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:03

Telefonlar ve uydular etkilenebilir! Dev Güneş fırtınası Dünya'yı vurmak üzere

Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı.

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