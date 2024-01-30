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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:06

Teknolojinin hızlı değişimine ayak uyduramadı! Çok az kişi ne işe yaradığını biliyor

Teknolojinin hızlı gelişimine ayak uyduramayan fakat üretildikleri dönemde büyük yankılar uyandıran bu teknolojik ürünlerden hangilerini kullandınız yada biliyorsunuz? işte kendi zamanlarının en iyisi olup şimdilerde unutulan cihazlar ve özellikleri...

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