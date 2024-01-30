Teknolojinin hızlı değişimine ayak uyduramadı! Çok az kişi ne işe yaradığını biliyor

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Sekizli kartuş (veya "Stereo 8"



sekiz parçalı ses bandı Laser Jet Corporation'da Bill Lear (1902-1978) başkanlığındaki bir ABD işletme konsorsiyumu tarafından 1964 yılında geliştirildi. Bu kartuşun amacı, otomobillerde kullanılabilecek uygun bir manyetik bant oynatma sistemi üretmekti.



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Dial-Up Modem

Kablolu internet ve WiFi'dan önce çevirmeli modemler aracılığıyla internete bağlanmak için analog telefonları kullanıyordu. Yavaş ve sık sık kesintiye uğrayan bağlantısına rağmen, günümüzün yüksek hızlı alternatiflerinin habercisiydi.



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Wang hesap makinesi



1960'ların başında ortaya çıkan Wang hesap makinesi, karmaşık matematiksel işlemlere olanak tanıyarak elektronik hesap makinelerinde devrim yarattı. Mini bilgisayarları andıran bu hesap makineleri, karekök hesaplama ve üs alma gibi özellikler sunuyordu.

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Walkman iPod döneminden önce Walkman çalarlar kaset çalarak taşınabilir müziğe hükmediyordu. 400 milyon satan bu cihazlar ikonikti.

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Sony Watchman

1960'lar ve 1970'lerde Sony Watchman taşınabilir televizyonlar olarak piyasaya sürüldü. sınırlı kanal seçenekleri yüzünden istenilen popülerliğe hiç ulaşamadı



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Çağrı Cihazı

Çağrı cihazları ceptelefonlarının yaygınlaşmadığı hatta üretilmediği zamanarda anlık iletişim aracı oralarak hizmet veriyorlardı. Çağrılar ve mesajlar bu cihaza yönlendiriliyordu

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Discman

Sony'nin 1984 yılında tanıttığı Discman, taşınabilir CD çalarlar çağını başlattı. Günümüzün seçeneklerine kıyasla sınırlı olsa da 1990'ların ortalarında ilgi görmeyi başladılar.



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Floppy Disk

Bulut depolama veya USB belleklerden önce disket sürücü 1980'lerde ve 1990'larda önde gelen bir veri depolama cihazıydı. Modern standartlara kıyasla sınırlı bir kapasiteye sahip olan bu cihaz 1991 yılında 2,8 MB'a kadar kapasiteye sahipti ve öncelikle basit metin dosyaları için kullanılıyordu.



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Gramofon Fonograf olarak da bilinen gramofon, Edison'un 1877'de icat ettiği ilk kayıt ve oynatma cihazıydı.

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VHS

Kullanıcıların hızlı ileri sarma ve geri sarma gibi özelliklerle video kaydetmelerine olanak tanıyarak evlerin vazgeçilmezi haline gelmişti



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Daktilo 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında icat edilen daktilo, yazma hızında devrim yarattı. İlk olarak 1874 yılında toplu satışa sunulan daktilo, kalemlere daha hızlı bir alternatif sunmuştur. Ancak günümüzde daktilo kullanımı yerini bilgisayarlara ve sesten metne teknolojilerine bırakmıştır.

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Teyp Sürücüsü

Hızlı veri yedeklemelerinden önce, teyp sürücüsü bilgileri manyetik bir bant üzerinde depoluyor ve zaman alan işlemler gerektiriyordu. Kullanıcılar en başından itibaren gezinmek zorundaydı, bu da süreci günümüz standartlarına göre oldukça yavaşlatıyordu.



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IBM Simon

IBM Simon, ilk PDA/Telefon bileşimi olarak piyasaya sürülmüş elektronik cihazdır. IBM ve BellSouth şirketlerinin ortak girişimleri ile üretilmiştir.



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Boombox 1980'lerin müzik kültürünün temel taşlarından biri olan boombox, hacmine ve sık sık pil değiştirmeye ihtiyaç duymasına rağmen hepsi bir arada bir müzik cihazı olarak hizmet verdi. Günümüzde daha küçük ve daha uygun fiyatlı versiyonları mevcut olsa da, ikonik boombox müzik tarihinin bir parçası olmaya devam ediyor.

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DVD 1993 yılında icat edilen DVD oynatıcılar çevrimiçi yayın akışının yükselişiyle birlikte, DVD'ler ve Blu-ray oynatıcılar, hala mevcut olsalar da, özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı birincil tüketici pazarı haline geldikçe, yavaş yavaş modası geçmiş hale geliyor.

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Teyp kaseti

İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu

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PDA'lar (Kişisel Dijital Asistanlar)

Görev hatırlatma uygulamaları ve kapsamlı akıllı telefon özellikleri çağından önce, PDA'lar WiFi, kalem tabanlı klavyeler ve hatta ses tanıma özelliği sunuyordu. Daha küçük, daha güçlü akıllı telefonların öne çıkmasıyla 2010'larda gözden düşmeye başladı.

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CRT TV

Halk dilinde, "tüplü Tv" olarak bilinir. CRT Tv'ler LCD ve Plazma Tv'ler gibi ince değillerdir. Kasalarını büyük yapan, tüplerinin büyük olmasıdır. Bu televizyonlar ekranlarının görünüşüne göre bombeli ve tam düz ekranlı yani Flat olarak kendi içinde ikiye ayrılır.



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ARPANET

1969'da doğan İleri Araştırma Projeleri Ajansı Ağı, İnternet'in başlangıcını işaret eden deneysel bir bilgisayar ağı olarak hizmet vermiştir. ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen ARPANET 1982 yılında faaliyetini durdurmuştur.

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Betamax Sony tarafından 1975 yılında icat edilen Betamax, 1980'lerin kayıt pazarında VHS ile rekabet halindeydi ve bir saate kadar ses kaydı yapabiliyordu. Üretim 2016'da sona ermesine rağmen, Betamax'ın popülaritesi VHS'nin ortaya çıkmasıyla azaldı.

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Hesap Makineli Saat Saatleri sadece zamanı öğrenmek dışında farklı amaçlarlada kullanmak isteyen teknoloji meraklıları arasında zamanında son derece popüler olan bu saatler artık unutulmaya yüz tuttu

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LaserDisc Oynatıcılar



DiscoVision olarak da bilinen LaserDisc Oynatıcıları analog ses ve görüntü içeren 12″ çapındaki optik diskler bir zamanlar kullanıcılarına evde film izleme olanağı sağlıyordu

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Reel-to-Reel Tape

Dijital kayıt formatlarından önce, makaradan makaraya bantlardaki sesler bu makine sayesinde kaydediyordu





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Transistörlü Radyo

1970'lerde yaygınlaşan transistörlü radyolar, hareket halindeyken müzik ve radyo dinlemek için başvurulan cihazlardı.