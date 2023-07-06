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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 09:17

Teknoloji sektöründeki Türkler, ABD'deki Türkevi'nde buluştu

New York'ta teknoloji alanında çalışan Türkler, Türkevi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

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