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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:25

TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri için kapılarını açtı.

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