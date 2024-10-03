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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 15:01

TEKNOFEST heyecanında 2. gün... Etkinlikler ilgiyle takip edildi!

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı. Vatandaşlar, ikinci gündeki etkinlikleri ilgiyle takip etti. İşte alandan birbirinden eşsiz kareler...