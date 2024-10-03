TEKNOFEST heyecanında 2. gün... Etkinlikler ilgiyle takip edildi!

<p>Festivalin ikinci gününde paramotor gösterisi gerçekleştirildi.</p><br><p>Katılımcılar, hava araçları önünde fotoğraf çektirdi.</p><br><p>Festivalin ikinci gününde ziyaretçiler, alanı gezdi.</p><br><p>Festivalin ikinci gününde paraşüt atlayış gösterisi gerçekleştirildi.</p><br><p>Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.</p><br><p>Festivalde polis özel harekat ekipleri, helikopterle gösteri yaptı.</p><br><p>Festivalde HÜRKUŞ, gösteri uçuşu yaptı.</p><br><p>Festivalde Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.</p><br><p>Yöresel kıyafet giyen bazı vatandaşlar da festival alanını gezdi.</p><br><p>Hareketli kara araçları sergisi de festivalde yer aldı.</p><br><p>Etkinlikler kapsamında özel kuvvetler ekibi, havadan tahliye gösterisi gerçekleştirdi.</p><br><p>Festivalde SOLOTÜRK ve Bayraktar TB3, gösteri uçuşu yaptı.</p><br><p>Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.</p><br>