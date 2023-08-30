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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:09

TEKNOFEST heyecanı başladı: Ankara'daki teknoloji festivali ziyaretçileri bekliyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

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