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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:58

'TEKNOFEST Azerbaycan' için geri sayım başladı! İşte ilk fotoğraflar

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor.

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