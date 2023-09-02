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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 11:26

TEKNOFEST Ankara'ya ziyaretçi akını

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 4'üncü günü yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek.

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