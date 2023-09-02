TEKNOFEST Ankara'ya ziyaretçi akını

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 4'üncü günü yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

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Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

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Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

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Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.

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