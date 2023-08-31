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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:23

TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri! ASELSAN Tekno Macera

SELSAN, çocuklar için hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi 'Tekno Macera' ile, ziyarete gelenleri uzay yolculuğuna çıkardı.

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