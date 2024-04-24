TCG Anadolu'dan daha büyük bir 'milli uçak gemisi' tasarlanıyor! Yeni milli uçak gemisi yolda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan DPO, kapılarını basın mensuplarına açtı. Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ile DPO Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, tersanede ve Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığının geçmişi, 1454'te Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç'te kurulan Tersane-i Amire'ye dayanıyor. 1999 Gölcük Depremi sonrası Pendik'e taşınan tersanede faaliyet gösteren DPO ise 1997'de Türkiye'nin ilk milli deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturuldu.

EylüI 2015'ten itibaren tersanedeki yeni binasında faaliyetini sürdüren DPO, askeri gemi tasarım inşa standartlarını oluşturan, muharip gemilerin tekne, makine, elektrik ve savaş sistemleri ile sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olarak çalışıyor.

MİLGEM Proje Ofisi adıyla 12 Mart 2004'te faaliyetlerine devam eden bu birim, 2010'da yeniden Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü olarak isimlendirildi.

İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edildi. 19 Ocak 2024'te hizmete başlayan, yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli.

Uluslararası alanda da takdir edilen ADA sınıfı korvetlerden daha üstün harekat ve manevra görev fonksiyonlarına sahip olan bir fırkateyn tasarımı hedefiyle DPO'da MİLGEM projesi esas alınarak "İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi"nin tasarım faaliyetlerine başlandı.

MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada isimli ADA sınıfı korvetlerin tasarım ve entegrasyon faaliyetleri DPO Müdürlüğünce yapıldı. Bu gemiler 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girdi.

Gemide, yerli ve milli silah sistemlerinin yanı sıra Türk mühendisler tarafından geliştirilen Alper seyir ve gezi radarı, Cenk hava arama radarları ile Denizgözü Ahtapot sensörü ve Gökdeniz entegre takip sensörleri bulunuyor. Geminin beyni olarak nitelendirilen Savaş Harekat Merkezi'ndeki tüm cihazların yazılımları ise Havelsan tarafından tamamen yerli olarak yapıldı.

Fırkateynde aynı zamanda Roketsan tarafından geliştirilen 120 deniz mili menzile sahip ATMACA güdümlü mermi kullanılabiliyor. Gemide, su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 milimetrelik baştopu ile 2 adet 25 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor.

Projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere, daha yüksek deplasmana sahip 113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özellikte.

Ülke hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanması ve üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklarla geliştirilen projenin tasarım çalışmalarına devam ediliyor.

DPO'nun yürüttüğü bir diğer proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 14 Ocak 2019'da verilen direktif ile başlanan "TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi".

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Bu muhripte, ADA sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ve 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak.

Ayrıca gemide, hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda, yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor.

DPO'da yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerli ve millilik oranının yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000'in, Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor.