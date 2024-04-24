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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:01

TCG Anadolu'dan daha büyük bir 'milli uçak gemisi' tasarlanıyor! Yeni milli uçak gemisi yolda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda, TCG Anadolu'dan daha büyük bir 'milli uçak gemisi' tasarlıyor.

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