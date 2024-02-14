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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 13:27

Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebiliyor! 'Akıllı Burun'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi uzmanlarınca yapay zeka desteğiyle geliştirilen 'akıllı burun' prototipi, insanlara tavuklardan da geçebilen ve bazen ölümcül seyreden hastalıklara yol açan salmonella bakterisini tespit ederek yayılmasını önlüyor.

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