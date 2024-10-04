Sürücüyü uyarıp yakınlarına konum gönderiyor! 'Akıllı kask' TEKNOFEST'te birinci oldu

"Akıllı kask sistemine ilgi çok yüksek"





Taşiyan, TEKNOFEST'te ödül kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:





"Bu tür yarışmalara sürekli başvurmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi de yönlendireceğiz. Akıllı kask sistemine ilgi çok yüksek. Hatta diğer stantlardaki arkadaşlarımız bile yanımıza gelerek 'Hocam burada ne var' diye soruyorlar. Bu seneki projemiz Türkiye'de ses getirdi. İş insanları yanımıza gelerek işbirliği yapmak istediklerini, projeyi geliştirebileceklerini söylüyorlar. Bu durumdan çok mutluyuz."