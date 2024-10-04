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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 15:38

Sürücüyü uyarıp yakınlarına konum gönderiyor! 'Akıllı kask' TEKNOFEST'te birinci oldu

Şanlıurfa Gençstem Derneğinin trafik levhaları ve yabancı nesneleri tanıyıp sürücüleri uyaran yapay zeka destekli 'akıllı kask sistemi' projesi, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Akıllı Ulaşım Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.