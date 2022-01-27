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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:19

Sosyal Medya raporu yayımlandı! Türkiye'de en çok kullanılan uygulama hangisi?

Dünya genelindeki en prestijli Internet kullanımı ve Sosyal Medya araştırmalarından biri olan We Are Social'ın 2022 raporu yayınlandı.

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