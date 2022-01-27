Sosyal Medya raporu yayımlandı! Türkiye'de en çok kullanılan uygulama hangisi?

1 / 11



Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformu hala Facebook olarak geçerliliğini sürdürüyor. Tabi burada facebook ekosistemi sayesinde kullanıcılar facebook'u aktif olarak kullanmasa bile hemen hemen herkesin bir hesabı mevcut olduğu için listede hala birinciliği üstleniyor.