Sosyal Medya raporu yayımlandı! Türkiye'de en çok kullanılan uygulama hangisi?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformu hala Facebook olarak geçerliliğini sürdürüyor. Tabi burada facebook ekosistemi sayesinde kullanıcılar facebook'u aktif olarak kullanmasa bile hemen hemen herkesin bir hesabı mevcut olduğu için listede hala birinciliği üstleniyor.
Bu listede 2. Sırada Youtube, 3. Sırada Whatsapp ve 4. Sırada Instagram yer alıyor. Son yıllarda online video platformlarının hızla popülerleşmesiyle birlikte Youtube, Instagram'ı geçmiş durumda.
Her ne kadar global rakamlar böyle gösterse de Dünya genelinde Instagram'ı (Popülasyon / kullanıcı sayısı) en çok kullanan ülkeyiz.